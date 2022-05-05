Россияне никого не впускают и не выпускают из Херсона

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики устроили настоящую блокаду местным жителям. В город нельзя въехать и уехать из него.

Блокада Херсона

Корреспонденты "Суспільне Николаев" отмечают, что не пропускают даже рейсовые автобусы. Причины такой блокады пока не известны.

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О проблемах с выездом и въездом в Херсон сообщалось и раньше. Волонтер Ирина Салихова в эфире 24 канала рассказала, что в городе есть очень много людей, которые принципиально не хотят или не могут уехать. Но есть тысячи людей, которые каждый день пытаются бежать от оккупации и их просто не пропускают через блокпосты.

Собственно, так было, когда мы ехали. Вывозили мою маму. Она с инвалидностью, и я просто уже в какой-то момент не смогла привозить ей лекарство. Когда ехали, то в колонне было около тысячи машин. Три дня мы простояли между третьим и четвертым блокпостами и нас не хотели ни пускать в Херсон, ни выпускать с оккупированной территории.

– сказала Ирина.

Оккупанты возобновили сообщение с Крымом

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление советника так называемого "главы Крыма" по информационной политике Олега Крючкова сообщили о возобновлении сообщения между Крымом и Херсонщиной. По его словам, сегодня, 5 мая, начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения, также восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. Но поезда на них еще не ездят, и дату запуска сообщения пропагандисты и оккупанты не сообщают.

Отметим, что перед оккупантами стоит цель уничтожить украинскую нацию, они устраивают фильтрационные лагеря и силой вывозят наших граждан в самые депрессивные регионы России. Поэтому в оккупированном Крыму для украинцев может быть опаснее, чем в захваченных территориях после 24 февраля 2022 года.

Как оккупанты издеваются над херсонцами

В Херсоне российская оккупация была воспринята крайне негативно – люди постоянно выходили на митинги за Украину и отказывались сотрудничать с захватчиками. С течением времени жестокость русских оккупантов к местному населению начала расти.

Местные волонтеры и активисты сообщают, что участников и организаторов митингов оккупанты преследуют и задерживают в домах и на акциях. Такие люди часто исчезают, а если возвращаются, то сломанные морально и искалечены физически из-за многодневных допросов и пыток.

Последний митинг в Херсоне разогнали с особой жестокостью. Российские захватчики бросали свето-шумовые гранаты, стрелявшие уже не в воздух, а в толпу. Это привело к тяжелым ранениям у четырех человек.

Заметьте – волонтер о событиях в Херсоне: смотрите видео