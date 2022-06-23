Россияне в Николаеве уничтожили имущество США стоимостью около 280 миллионов долларов

Российские военные уничтожают буквально все в Украине и не жалеют даже имущество других стран. Во время очередного обстрела Николаева оккупанты попали в зерновый терминал, который построили США.

Ракеты по Николаеву были выпущены с подлодки

Источники 24 канала в спецслужбах сообщают, что 22 июня в Николаев прилетело 9 российских ракет по портовой инфраструктуре.

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Источник рассказал журналистам 24 канала, что в результате обстрела загорелись зерновые терминалы. Сообщается, что загорелись даже терминалы, которые являются собственностью Соединенных Штатов Америки.

Ракеты, прилетевшие по Николаеву, были выпущены из российской подлодки.

США построили в Николаеве зерновой терминал: что известно

В июне 2016 года Голос Америки информировал, что американская компания Бунге построили в Николаеве зерновой терминал.

Сообщалось, что в проект по строительству зернового терминала вложили сотни миллионов долларов. На тот момент это было одним из крупнейших западных инвестиций в Украине.

В частности, советник председателя совета директоров "Бунге лимитед" Патрик Лупо заявлял об инвестициях в проекты в Николаеве в объеме 280 миллионов долларов.

Предполагалось, что ввод в эксплуатацию комплекса позволит существенно увеличить объемы экспорта украинского зерна – на 1 млн. тонн в год.

Что известно об обстреле Николаева

. Руководитель прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк 22 июня информировала , что в северо-западной части Черного моря находятся 5 надводных, а также одна подводная лодка врага. Все они оснащены 44 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Вооруженные силы России систематически обстреливают Николаев, при этом даже наносят удары с временно оккупированных территорий Херсонской области.

Утром 22 июня сообщалось, что россияне в очередной раз атаковали Николаев ракетами. Взрывы в городе начались еще до объявления воздушной тревоги. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что по Николаеву ударили 7 ракетами.

Эту информацию подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич. По его данным, эти ракеты попали в территорию двух предприятий, где хранились горюче-смазочные материалы.

В результате обстрела возник масштабный пожар на поле с урожаем, где загорелась сухая трава. По данным ОК "Юг", огонь удалось оперативно потушить.

Вражеские обстрелы продолжились и 23 июня: захватчики выпустили 3 крылатые ракеты по Николаевской области и 2 – по Одесской области. По Николаеву ракеты были запущены с оккупированной территории Херсонщины. Они попали в производственную и социальную инфраструктуру города.

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