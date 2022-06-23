Россияне в Николаеве уничтожили имущество США стоимостью около 280 миллионов долларов
Российские военные уничтожают буквально все в Украине и не жалеют даже имущество других стран. Во время очередного обстрела Николаева оккупанты попали в зерновый терминал, который построили США.
Ракеты по Николаеву были выпущены с подлодки
Источники 24 канала в спецслужбах сообщают, что 22 июня в Николаев прилетело 9 российских ракет по портовой инфраструктуре.
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Источник рассказал журналистам 24 канала, что в результате обстрела загорелись зерновые терминалы. Сообщается, что загорелись даже терминалы, которые являются собственностью Соединенных Штатов Америки.
Ракеты, прилетевшие по Николаеву, были выпущены из российской подлодки.Важно. Руководитель прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк 22 июня информировала, что в северо-западной части Черного моря находятся 5 надводных, а также одна подводная лодка врага. Все они оснащены 44 крылатыми ракетами типа "Калибр".
США построили в Николаеве зерновой терминал: что известно
- В июне 2016 года Голос Америки информировал, что американская компания Бунге построили в Николаеве зерновой терминал.
- Сообщалось, что в проект по строительству зернового терминала вложили сотни миллионов долларов. На тот момент это было одним из крупнейших западных инвестиций в Украине.
- В частности, советник председателя совета директоров "Бунге лимитед" Патрик Лупо заявлял об инвестициях в проекты в Николаеве в объеме 280 миллионов долларов.
- Предполагалось, что ввод в эксплуатацию комплекса позволит существенно увеличить объемы экспорта украинского зерна – на 1 млн. тонн в год.
Что известно об обстреле Николаева
Вооруженные силы России систематически обстреливают Николаев, при этом даже наносят удары с временно оккупированных территорий Херсонской области.
Утром 22 июня сообщалось, что россияне в очередной раз атаковали Николаев ракетами. Взрывы в городе начались еще до объявления воздушной тревоги. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что по Николаеву ударили 7 ракетами.
Эту информацию подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич. По его данным, эти ракеты попали в территорию двух предприятий, где хранились горюче-смазочные материалы.
В результате обстрела возник масштабный пожар на поле с урожаем, где загорелась сухая трава. По данным ОК "Юг", огонь удалось оперативно потушить.
Вражеские обстрелы продолжились и 23 июня: захватчики выпустили 3 крылатые ракеты по Николаевской области и 2 – по Одесской области. По Николаеву ракеты были запущены с оккупированной территории Херсонщины. Они попали в производственную и социальную инфраструктуру города.
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