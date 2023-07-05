Ночью оккупанты атаковали "Шахедами" и гремели взрывы: были ли прилеты

Российские оккупанты в ночь на 5 июля снова запускали иранские дроны-камикадзе. К счастью, нашим военным удалось сбить все вражеские цели.

Как прошла ночь

Неспокойная ночь была в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Звуки взрывов местные жители услышали после полуночи.

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Всего во всех этих регионах подразделения ВК "Восток" уничтожили 3 беспилотника.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук поблагодарил военных за то, что уберегли человеческие жизни от возможной трагедии. Он также добавил, что к утру россияне сбросили боеприпасы с БПЛА по Марганецкой общине, что на Никопольщине. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия выясняются.

Россияне атаковали дронами Сумы

Напомним, что 3 июля, около 11 часов, россияне атаковали "Шахедами" два многоквартирных дома и здание СБУ в Сумах. К несчастью, 3 человека погибли, а 21 человек пострадал. В настоящее время 4 пострадавших находятся в больницах.

4 июля в городе объявляли Днем траура по погибшим.

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