Россияне ночью из артиллерии обстреливали жилые районы Харькова

Ночью, 8 апреля, российские оккупанты снова били из артиллерии по Харькову. Обстрелы были зафиксированы в нескольких жилых районах города.

Об этом сообщили в Харьковской ОВД. Оккупанты стреляли по Салтовке, ХТЗ и Алексеевке.

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Пострадали мирные люди

В результате российских обстрелов 14 человек пострадали, 1 женщина погибла.

В Харьковской области тоже было неспокойно: захватчики били по Дергачам и Балаклее. А также – повредили железную дорогу в Барвенково. К счастью, там пострадавших нет.

Бои продолжаются в Изюмском направлении, – добавили в Харьковской ОВА.

Напомним, по данным британской разведки, оккупанты продвинулись к югу от стратегического города Изюм, остающегося под их контролем. В Харьковской ОВА тоже сообщали, что россияне накапливают на Изюмском и Купянском направлениях много техники.

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