Россияне ночью обстреляли Циркуны, есть раненые, – глава ОВА

Российские военные продолжают обстреливать Харьковщину. В ночь на 30 мая под вражеский огонь попали Циркуны. Уже известно о раненых.

Об этом рассказал во время телемарафона глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что в Циркунах ночью раздавались обстрелы. В результате вражеской атаки пострадали, но их количество не уточняется, передает 24 канал.

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Харьковщину кафиры обстреливают из артиллерии и РСЗО

Синегубов отметил, что во вражеский огонь попал Чугуев, Дергачи, Золочев и соответствующие районы. Обстреливают их российские военные с севера и северо-восточного направления области.

Конечно, в Харькове немного тише, однако на улицах находиться слишком опасно. Могут снаряды прилететь в любую точку города,

– подчеркнул он.

Глава Харьковской ОВА добавил, что российские военные атакуют область по артиллерии, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Хуже всего то, что дальности удара этим установкам хватает, так что кафиры могут бить и на территории России.

Вражеской авиации над самим Харьковом уже месяц не наблюдали. Вместо этого ее фиксируют над Изюмом. Там тоже летают беспилотники российских военных.

Кафиры пытаются прорвать позиции ВСУ

Олег Синегубов отметил, что в Харьковской области российские захватчики сосредоточили все свои силы на позициях украинских военных. Оккупанты не оставляют попыток их прорвать. В то же время ВСУ дают бойцам страны-агрессорки изрядно понюхать пороха.

Глава ОВА добавил, что российские военные не готовы оставлять свои позиции. И это, подчеркивает он, еще раз доказывает приоритетность Харькова для захватчиков. Поэтому они будут выжидать момента, когда у них будет возможность прорваться.

Более трети Харьковщины оккупирована

Это подчеркнул глава Офиса Президента Андрей Ермак. Если говорить в цифрах, то говорится о 31% территорий , которые временно находятся под контролем российских военных. В то же время, 5% региона ВСУ уже удалось освободить от захватчиков.

Тем временем, российские военные продолжают обстреливать Харьков. 29 мая они атаковали район поселка Жуковское, а также Харьковский авиационный институт . Информации о пострадавших не было. В то же время разрушения получили дома, автомобили, магазины, гаражи, а также детская площадка.

Впоследствии появились кадры разрушенной Ольховки в Харьковской области . В деревне кафиры практически полностью разрушили две улицы. Есть информация, что били по нему из установки "Змей Горыныч".

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