Россия запустила по Украине почти 300 дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 18 мая российские захватчики в очередной раз массированно атаковали Украину ударными дронами. В целом агрессор запустил более 270 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько "Шахедов" сбили сегодня

С 16:00 17 мая россияне атаковали Украину 273 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Дроны запускали с 5 направлений, – Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины отражали очередное воздушное нападение агрессора.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 88 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 128 беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий),

– заявили Воздушные силы.

Также отметили, что 1 российский БПЛА – в воздухе. Боевая работа продолжается.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевская Днепропетровская и Донецкая области.

Сколько "Шахедов" сбили 18 мая / Инфографика Воздушных сил