Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні

У ніч на 18 травня (із 16.00 17 травня) противник атакував 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

1 ворожий БпЛА – в повітрі, бойова робота триває!

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.