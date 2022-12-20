"Удар беспилотником" по энергообъекту в Брянской области: россияне устроили истерику

"Хлопок" слишком полюбил Россию. В этот раз что-то произошло в Брянске. В частности, россияне уже ноют об "ударе беспилотником" по энергообъекту в Брянской области.

Истерика россиян из-за "хлопка" продолжается. В этот раз эстафету перенял Брянск.

Обратите внимание На Белгородщине снова не все по плану: слышны взрывы и видны дым

Сообщают, что загадочный "беспилотник" вроде бы попал в здание Трубчевской РЭС. Традиционно "пострадавших нет". Сообщается лишь, что разрушения получили административное здание и автомобиль.

"Хлопок" в России – последние новости

Россию "накрыли" сильные морозы и метели. Поэтому страна-террористка пытается согреться пожарами. На 20 декабря в Чувашии произошел мощный взрыв. Некоторые росСМИ сообщили, что пожар тушили более 10 часов. Кроме того, сообщили, что есть по меньшей мере 3 погибших.

Не обошлось без "хлопка" и в Белгородской области. Россияне истерят о том, что это как бы какая-то атака. Тем временем легендарная белгородская "ПВО" почему-то снова не сработала. Местные власти рассказывают, что все традиционно "под контролем". Жителям обещают некую мифическую помощь.

Также 17 декабря хлопок гулял в оккупированном Крыму, Белгороде и Курске. Там слышали взрывы.

Россия, пытаясь обстрелять Украину, часто обстреливает сама себя.