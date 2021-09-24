Россияне обиделись на ПАСЕ из-за ограничений их делегации: говорят о "дискриминации"

Российская делегация, возможно, примет участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россияне "обиделись" из-за непризнания их прививки российской вакциной "Спутник V".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что такие ограничения якобы несправедливые. По его мнению, России лучше вообще не участвовать в сессии ПАСЕ.

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Россияне говорят о"дискриминации"

Володин даже назвал это "дискриминацией" парламентариев. Он утверждает, что такое решение приняли "с конкретной целью – лоббировать продукт крупных фармкомпаний, американских и европейских".

В связи с этим было бы уместно не принимать участия в заседании ПАСЕ,

– сказал спикер.

СМИ пишут, что члены делегации таки планируют участвовать в сессии, но дистанционно.

Какие ограничения установили для россиян

Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал, что российской делегации не позволят свободно передвигаться в Страсбурге.

Дело в том, что депутаты не привиты ни одной из вакцин, которые утвердил европейский регулятор.

Поэтому делегация вроде бы может передвигаться только между гостиницей и зданием Совета Европы.

Однако ждут еще финальную позицию французской стороны по ограничениям.

Евросоюз не признает Спутник V

Сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 27 – 30 сентября. Ее формат будет гибридным, то есть часть парламентариев может присутствовать физически.

Всемирная организация здравоохранения 15 сентября временно остановила одобрение вакцины Спутник V. Специалисты должны провести необходимые изменения.

Важно, что препарат "Спутник V" не прошел всех этапов клинических испытаний.