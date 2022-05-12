Россияне объявили охоту на меня, – активистка, которая облила "кровью" посла в Польше

Во время возложения цветов советскому солдату украинские активистки провели акцию. Во время нее российский посол Сергей Андреев был облит красной краской.

Об этом 24 каналу рассказала украинская активистка Ирина Земляная. Она также отметила, что польские полицейские все понимали и очень дружелюбно вели себя во время задержания активистов.

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Активистка Ирина рассказала, что ей начали угрожать живущие в Германии россияне. Поскольку россиян в Польше достаточно мало, то "обещают приехать разобраться" с украинкой, приехав из Берлина.

Мы планируем и дальнейшие акции, огранизовываем на этой неделе и на следующей. Важную информацию мы публикуем на "Евромайдан. Варшава". Количество людей, которое приходит на наши акции, только увеличивается. Но, я лично не смогу пока участвовать в митингах, ведь россияне объявили на меня охоту,

– говорит активистка.

Как прошла акция 9 мая

Ирина сообщила, что вместе с другими активистами вплотную подошла к российскому послу. После этого они разлили на себя искусственную кровь. Активистка Земляная заявила, что искусственная кровь попала на посла России. Она также рассказала, что Сергей Андреев пришел не сам, а со своим приспешником, на которого тоже попала красная жидкость.

Земляная рассказала, что активисты не дали россиянам возложить венок и цветы, после чего они скрылись.

Что известно об акции протеста украинок в Варшаве

Вход в посольство Польши в Москве неизвестные облили красной краской. Вероятно, это месть за своего посла, известно, что мужчины залили краской табличку посольства.

Активистка Юлия рассказала, что во время акции протеста в субботу, 9 мая, россияне боялись подойти к украинцам. "Сегодня русня должна собираться у памятника советским солдатам, чтобы поставить цветы. Однако именно там собрались сотни украинцев, поляков и других народов. Поэтому они просто нас забоялись и решили туда не приходить", – рассказала она.

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