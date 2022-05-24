Россияне оборудуют опорные пункты в Брянской области, – Генштаб

Украина продолжает бороться с нашествием российских захватчиков. Кроме активных боевых действий, враг также совершает разные провокации.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили очередные новости об оперативной ситуации на фронте. Данные были опубликованы на вечер 24 мая.

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Генштаб о Северском направлении

Несмотря на то, что российские кафиры благодаря действиям ВСУ отступили с Севера нашего государства, они продолжают свои провокации. В частности, ведут обстрелы пограничных участков на территории Сумской и Черниговской областей. Даже пытались прорвать границу, но наши военные их мужественно остановили.

По информации Генштаба, на Северском направлении враг продолжает делать разные меры, чтобы прикрыть участок украинско-российской границы.

Также российские захватчики там оборудуют опорные пункты на территории Брянской области. Враг снова нанес авиационные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сумской области.

Ситуация на фронте

Никуда не поделась угроза и со стороны Беларуси. Возможности того, что в нашу страну вторгнутся непосредственно белорусские войска, минимальны. Но оттуда как были, так и могут продолжаться обстрелы нашей территории. Подтверждением тому является то, что за 50 километров до границы Украины агрессор разместил ракетный комплекс "Искандер-М". А на участке границы с Волынью и Житомирщиной белорусские военные прикрывают границу.

Наиболее горячие точки фронта – это Восток нашего государства. Враг там активно наступает, но вооруженные силы надежно держат оборону. Российские кафиры при этом немного улучшили свое положение вблизи населенного пункта Васильевка на Бахмутском направлении. А в Харьковской области – пытаются закрепиться на западных и северных окрестностях Терновой.

Также россияне до сих пор верят, что им удастся форсировать реку Северский Донец. Их уже не раз разбивали возле Белогоровки, которая стала чуть ли не второй Чернобаевкой. В общем, ситуация в направлении Северодонецка очень сложна для наших войск. Враг хочет в очередной раз окружить наши подразделения. Украинские силы делают все возможное, чтобы этого не произошло.

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