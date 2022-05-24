У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили чергові новини про оперативну ситуацію на фронті. Дані опублікували на вечір 24 травня.

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Генштаб про Сіверський напрямок

Попри те, що російські окупанти завдяки діям ЗСУ відступили з Півночі нашої держави, вони продовжують свої провокації. Зокрема, ведуть обстріли прикордонних ділянок на території Сумської та Чернігівської областях. Навіть намагалися прорвати кордон, але наші військові їх мужньо зупинили.

За інформацією Генштабу, на Сіверському напрямку ворог продовжує робити різні заходи, щоб прикрити ділянку українсько-російського кордону.

Також російські загарбники там обладнюють опорні пункти на території Брянської області. Ворог знову завдав авіаційних ударів по об"єктах цивільної та військової інфраструктури у Сумській області.

Ситуація на фронті

Нікуди не поділась загроза й зі сторони Білорусі. Можливості того, що у нашу країну вторгнуться безпосередньо білоруські війська мінімальні. Але звідти як були, так і можуть продовжуватися обстріли нашої території. Підтвердженням цього є те, що за 50 кілометрів до кордону України агресор розмістив ракетний комплекс "Іскандер-М". А на ділянці кордону з Волинню та Житомирщиною білоруські військові прикривають кордон.

Найбільш гарячі точки фронту – це Схід нашої держави. Ворог там активно наступає, але Збройні Сили надійно тримають оборону. Російські окупанти при цьому трохи покращили своє становище поблизу населеного пункту Василівка, що на Бахмутському напрямку. А на Харківщині – намагаються закріпитися на західних та північних околицях Тернової.

Також росіяни досі вірять, що їм вдасться форсувати річку Сіверський Донець. Їх вже не раз розбивали біля Білогорівки, яка стала вже ледь не другою Чорнобаївкою. Загалом ситуація у напрямку Сєвєродонецька дуже складна для наших військ. Ворог хоче вчергове оточити наші підрозділи. Українські сили роблять все можливе, щоб цього не сталося.

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