Журналисты отметили, что назначение близких к Кремлю фигур на высокие должности в ОБСЕ вызывает беспокойство. Это ведь может дать режиму Путина возможность саботировать работу нейтрального по замыслу международного органа.

Смотрите также Есть два варианта: Кулеба сказал, каким путем можно спасти ОБСЕ

Бывшая киргизка, получившая российское гражданство

Жена бывшего российского специального представителя в ОБСЕ Андрея Руденко Салтанат Сакембаева занимала должность старшего помощника по политическим и административным вопросам в ОБСЕ с 2009 года. Она занимала должность, которая позволяла ей взаимодействовать с людьми из разного происхождения и иметь доступ к широкому кругу информации.

Примечательно, что в августе 2014 года Сакембаева получила российское гражданство, а уже через месяц вышла замуж за Руденко. Она также отказалась от киргизского гражданства.



Салтанат Сакембаева до 2022 года работала в ОБСЕ / Фото "Радио Свободы"

Уже в 2016 году мужчина Сакембаевой был назначен руководителем департамента, ответственного за Беларусь, Молдову и Украину в министерстве иностранных дел России. Дипломат из европейской страны рассказал журналистам, что, несмотря на очевидный конфликт интересов, Сакембаева продолжала иметь доступ к конфиденциальным данным, связанным со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группой. Она активно участвовала в заседаниях по российской агрессии в Молдове, Грузии и на Закавказье, а также представляла официальные делегации и посещала заседания Совета министров стран-участниц ОБСЕ.

Примечательно, что должность Сакембаева в руководстве ОБСЕ занимала до июля 2022 года. Журналист-расследователь Андрей Солдатов выразил опасение, что управление контрразведки ФСБ было бы готово использовать ее должность в своих целях, возможно, стремясь завербовать ее или заставить распространять конфиденциальную информацию.

В ОБСЕ есть и "полковник" Кремля

Бывший сотрудник российского посольства Антон Вушкарник несколько лет работает советником в офисе генсека ОБСЕ. Коллеги дали ему прозвище "полковник", намекая на его возможную принадлежность к спецслужбам России. По данным "Радио Свободы", Вушкарник защищал продажу российского вооружения сирийскому диктатору Башару Асаду во время его работы в посольстве. Кроме того, он создавал гомофобные электронные письма, адресованные сотруднику Конгресса, и делился видеоссылками, одобряя аннексию Крыма по России.

В материале, опубликованном Der Spiegel, Der Standard и ZDF, дипломаты и сотрудники разведки из разных стран предположили, что Вушкарник, гражданин России, очень вероятно связан с российской разведкой. Журналисты "Радио Свобода" утверждают, что владеют "прямыми доказательствами" этого утверждения.



"Полковник" Антон Вушкарник также работает в ОБСЕ / Фото "Радио Свободы"

Еще в 2017 году МИД России выдвинул Вушкарника как "эксперта" от России для участия в Группе экспертов по стратегическим вопросам, инициативы бывшего генсека ОБСЕ Томаса Гремингера. Группа стремилась содействовать сотрудничеству между представителями России, Соединенных Штатов, Европейского Союза и Швейцарии. Хотя группа распалась в 2020 году, Вушкарник удалось сохранить должность, продолжив получать зарплату в МИД России. Кроме того, по данным надежного источника в дипломатической среде, Вушкарник якобы посещал онлайн-встречи Трехсторонней контактной группы и встречи со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на фоне пандемии COVID-19, несмотря на то, что не имел на это разрешения.

Радио Свобода также сообщает, что Вушкарник, сотрудник ОБСЕ, пользуется автомобилем BMW 5-серии с номерным знаком, связанным с российскими дипломатическими представительствами в Австрии. Это вызывало беспокойство, поскольку согласно кодексу поведения Вушкарник обязан раскрывать любое профессиональное взаимодействие со своим правительством и любые подарки или услуги, превышающие 40 евро. Кроме того, власти также выразили подозрения в отношении Вушкарника за рулем в нетрезвом состоянии. Однако, несмотря на явный запах алкоголя, он отказался проходить экспертизу.

Переводчица Путина также в ОБСЕ

Дарья Боярская ранее была переводчиком российского диктатора Владимира Путина во время его встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в 2019 году в Японии.

Как отмечают журналисты, Боярская сопровождала Путина и главу МИД России Сергея Лаврова в международных поездках. Примечательно, что Боярская принимает участие в переводах на ежегодных сессиях ПА ОБСЕ с июня 2010 года. Однако это назначение вызвало беспокойство среди делегатов ПА ОБСЕ, которые воспринимают это как непрозрачное.

В сентябре 2021 года было объявлено, что Боярская возглавила венский офис по связям ПА ОБСЕ и была назначена "заместителем спецпредставителя". По информации источников журналиста, публичный конкурс на эти должности не проводился. Примечательно, что сейчас Боярская занимает должность, которая дает ей доступ к рабочим контактам ОБСЕ в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии, а также международному секретариату. Кроме того, она активно участвует в подготовке визитов членов ПА ОБСЕ и миссий наблюдателей за выборами организации.

Боярская также критикуется за ее обязанности за российскую версию сайта международного секретариата и переводы его материалов. В частности, было выражено беспокойство по поводу отсутствия ссылок на Россию в контексте продолжительного конфликта с Украиной в российских переводах.