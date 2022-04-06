Россияне обстрелами разрушили больше 10 домов в Северодонецке

6 апреля 2022 , 23:38
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Главное управление ГСЧС Украины в Луганской области

Города и села в Луганской области оказались под плотными обстрелами российских оккупантов. В Северодонецке враг разрушил больше десяти домов.

Произошло возгорание не менее 5 частных жилых домов

Спасатели рассказали о последствиях обстрелов в Северодонецке. Там оккупанты разрушили больше 10 многоэтажных домов.

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Сообщается, что произошло возгорание, по меньшей мере, в 5 частных жилых домах. Также из-за обстрелов горели:

  • общеобразовательная школа;
  • торговый центр;
  • многочисленные гаражные кооперативы.


Последствия обстрелов в Луганской области / Фото ГСЧС


​Последствия обстрелов в Луганской области / Фото ГСЧС


Последствия обстрелов в Луганской области / Фото ГСЧС

Оккупанты накрыли огнем Лисичанск, где произошло возгорание цеха завода, и Рубежное, в котором горели жилые дома. Спасатели Луганской области ликвидировали пожары.

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Автор: Михайло Гема