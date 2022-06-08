Россияне обстрелами разрушили помещение Госпогранслужбы в Сумской области

Российские войска обстреляли пограничное село Шосткинского района Сумской области. Они открыли огонь со стороны российского пункта пропуска Троебортное.

Детали обстрела Сумщины

Обстрел произошел 8 июня около 12 часов дня. В результате атаки разрушено помещение Госпогранслужбы.

Украинцам повестки могут вручать на работе, улице и блокпостах, – Сухопутные войска

Около 12 часов со стороны российского пункта пропуска "Троебортное" россияне обстреляли пограничную деревню Шосткинского района Сумской области. Несколько вражеских боеприпасов попали в помещение подразделения Госпогранслужбы Украины,

– говорится в сообщении.

Помещение не использовалось

Отмечают, что это помещение не использовалось с начала полномасштабного вторжения. В то же время, о пострадавших не сообщают.

В целом он был открыт в 2015 году для содержания незаконных мигрантов.

Сумщина – под ежедневными обстрелами

Еще вечером 7 июня россияне обстреливали Сумскую область. В частности, жилые районы. В результате атаки повреждены жилые дома и известно об одном пострадавшем.

Обстрелы российские кафиры ведут по приграничным населенным пунктам. Там расположены частные жилые сектора. Ни производств, ни предприятий, ни стратегических объектов там нет.

6 июня россияне нанесли из минометов около 4 ударов по Великописаревской общине. Уже вечером по территории Шалыгинского общества военные зафиксировали около 30 "прилетов".

По приграничью Ахтырского района враг выпустил 6 мин . Кроме того, на этом участке российский дрон сбрасывал взрывные устройства.

Обстрелы Сумщины были и 5 июня. Русские атаковали область около 4 утра, под огнем еще раз оказался Шосткинский район.

По словам руководителя Сумской области Дмитрия Живицкого, враг не собирается идти в наступление, а пытается нанести ущерб мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Сумщина, которую наши защитники ранее освободили от российских захватчиков, теперь находится под плотным огнем.

Также к теме Подозрение подполковнику России и уход врага у Изюма: основное за 105-й день войны

Стоит знать – где самые адские участки фронта: смотрите видео