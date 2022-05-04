О новых обстрелах российских оккупантов рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, пылало в нескольких городах региона.

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Что именно разрушили русские захватчики

Гайдай сообщил, что в Лисичанске, что в Луганской области, пламя охватило здание Луганского областного медицинского центра опасных инфекционных болезней. Также из-за подлых обстрелов российских оккупантов горела одна из школ города.

В Сиротино попали в единственную в населенном пункте школу. В Северодонецке также пламя охватило торговый центр.

Новости с фронта

По словам Гайдая, несмотря ни на что, продолжается борьба с врагом на фронте. Наши воины дают мужественный и достойный отпор русским захватчикам.

Глава Луганской ОВА сообщил, что ВСУ отразили 12 атак врага. Таким образом, удалось успешно уничтожить 6 танков, 5 артиллерийских систем, из которых было 3 РСЗО, 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей врага.

Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Луганщина в огне / Фото с телеграма Сергея Гайдая

Из-за обстрелов погибли люди

В целом по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому-4 враг нанес ракетно-бомбовые удары. Штурмуют россияне возле Попасной, где продолжаются бои.

Попасную россияне не просто разрушают, а удаляют ее с карты Луганщины как населенный пункт. 34 раза враг ударил по жилым районам области. Погибли два человека: женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной. Ранены две женщины из Лисичанска,

– говорит Гайдай.

По его словам, по Лисичанску было 10 артобстрелов, по Северодонецку – 8, а еще 10 – по Попаснянской и Горной общинах. Всего было повреждено 45 домов и других объектов. Среди них в:

Северодонецке – 4;

Лисичанске – 12;

Ореховом – 7;

Рубежном – 6;

Горном – 4;

Попасной – 4;

Врубовке – 2.

Наступление россиян и обстрелы всей Украины

Вечером 3 мая российские оккупанты произвели массовый обстрел регионов Украины. Воздушная тревога была на всей территории. Запустили 18 ракет на Львов, Одесщину. Впервые пострадало Закарпатье. Вражеские ракеты летели из разных мест. Они, к сожалению, нанесли значительный ущерб железной дороге и другой инфраструктуре.

Утром 4 мая Генштаб Вооруженных Сил обнародовал последнюю информацию с фронта. Трудные бои продолжаются на Юге и Востоке. Российские оккупанты хотят уничтожить фортификационное оборудование позиций украинского войска на Юге. Поэтому они активно обстреливают наших бойцов из разного оружия.

Генштаб также сообщил, что враг еще не отказался от своих планов. Российские оккупанты хотят установить контроль над Донецкой и Луганской областями, выйдя на их границы. Также они хотят удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

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