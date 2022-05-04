Про нові обстріли російських окупантів розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, палало у кількох містах регіону.

До теми Карта бойових дій станом на 4 травня: що відбувається на фронті

Що саме зруйнували російські загарбники

Гайдай повідомив, що у Лисичанську на Луганщині полум'я охопило будівлю Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб. Також через підлі обстріли російських окупантів горіла одна зі шкіл міста.

У Сиротиному влучили у єдину в населеному пункті школу. У Сєвєродонецьку також полум'я охопило торговельний центр.

Новини з фронту

За словами Гайдая, попри все, триває боротьба з ворогом на фронті. Наші воїни дають мужню та гідну відсіч російським загарбникам.

Очільник Луганської ОВА повідомив, що ЗСУ відбили 12 атак ворога. Таким чином вдалось успішно знищити 6 танків, 5 артилерійських систем, з яких було 3 РСЗВ, 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.

Підрозділи ППО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Луганщина в вогні / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Через обстріли загинули люди

Загалом по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4 ворог завдав ракетно-бомбових ударів. Штурмують росіяни біля Попасної, де тривають бої.

Попасну росіяни не просто руйнують, а видаляють її з мапи Луганщини як населений пункт. 34 рази ворог вдарив по житловим районам області. Загинули дві людини: жінка з Лисичанська та чоловік з Попасної. Поранені дві жінки з Лисичанська,

– каже Гайдай.

За його словами, по Лисичанську було 10 артобстрілів, по Сєвєродонецьку – 8, а ще 10 – Попаснянської та Гірської громад. Всього пошкодили 45 будинків та інших об'єктів. Серед них в:

Сєвєродонецьку – 4;

Лисичанську – 12;

Оріховому – 7;

Рубіжному – 6;

Гірському – 4;

Попасній – 4;

Врубівці – 2.

Наступ росіян і обстріли всієї України

Увечері 3 травня російські окупанти здійснили масовий обстріл регіонів України. Повітряна тривога була по всій території. Запустили 18 ракет на Львів, Одещину. Вперше постраждало Закарпаття. Ворожі ракети летіли з різних місць. Вони, на жаль, завдали значної шкоди залізниці та іншій інфраструктурі.

Зранку 4 травня Генштаб Збройних Сил України оприлюднив останню інформацію з фронту. Важкі бої тривають на Півдні та Сході. Російські окупанти хочуть знищити фортифікаційне обладнання позицій українського війська на Півдні. Тому вони активно обстрілюють наших бійців з різної зброї.

Генштаб також повідомив, що ворог досі не відмовився від своїх планів. Російські окупанти хочуть встановити контроль над Донецькою та Луганською областями, вийшовши на їхні межі. Також вони хочуть утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

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