Россияне обстреливают детскую больницу на Луганщине, – глава ОВА

Оккупанты беспощадно обстреливают гражданские объекты. В частности, на Луганщине атакуют детскую больницу, где находятся тяжелые пациенты.

Об этом рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации. Он подчеркнул, что Лисичанская областная детская больница наша – одна из лучших в стране.

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"Там было много оборудования, хорошо сформирована. Сейчас детям приходится постоянно быть в подвале", – сказал Гайдай.

Будут ли эвакуировать детей

Глава ОВА хочет, чтобы детей эвакуировали из опасного места, однако это сделать сложно.

"Эвакуация детей, находящихся в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких – это очень сложная процедура", – отметил Гайдай.

Мы, конечно, готовимся к гуманитарному коридору, но на примере Мариуполя и Волновахи мы увидели, что такое "верить россиянам",

– добавил он.

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