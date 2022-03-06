Про це розповів Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Він наголосив, що Лисичанська обласна дитяча лікарня наша – одна з кращих в країні.

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"Там було багато обладнання, добре сформована. Зараз дітям доводиться постійно бути в підвалі", – сказав Гайдай.

Чи евакуйовуватимуть дітей

Голова ОВА хоче, аби дітей евакуювали з небезпечного місця, однак це зробити складно.

"Евакуація дітей, які перебувають в реанімації під апаратом штучної вентиляції легень – це дуже складна процедура", – зазначив Гайдай.

Ми, звісно, готуємось до гуманітарного коридору, але на прикладі Маріуполя і Волновахи ми побачили, що таке "вірити росіянам",

– додав він.

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