Россияне обстреливают Гостомель: ВСУ сбили еще 3 вертолета врага

Российская армия активно обстреливает район Гостомеля. Украинским Вооруженным силам удалось уничтожить 3 вертолета врагов возле аэропорта Гостомель.

Напомним, что военный аэродром в Гостомеле расположен под Киевом. Поблизости слышны взрывы, а с самого аэропорта идет дым, сообщает 24 канал.

Важно В Броварах 6 погибших и 12 раненых – городской голова

Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, противовоздушная оборона сбила 3 вертолета российских врагов возле аэропорта Гостомель.

Только что была атака российских вертолетов с выводом десанта на аэродром Гостомель! Идет бой. Сбиты 3 вертолета противника,

– подчеркнул он.

Очевидцы публикуют фото и видео горящего аэродрома.

Обстрел в Гостомеле: смотрите видео 24 канала

Аэропорт Гостомель попал под обстрел: смотрите видео Юрия Тарасовского

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото, на котором виден сбитый украинскими войсками вертолет врага Ка-52 в Гостомеле.



В оптике виден сбитый Ка-52 в Гостомеле / Фото Андрея Цаплиенко

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!