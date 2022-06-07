Россияне обстреливают и пытаются вернуть освобожденные ВСУ территории Херсонщины

Боевые действия в Херсонской области не утихают. Враг не оставляет попыток вернуть освобожденные ранее ВСУ территории.

По данным Офиса Президента, враг регулярно обстреливает оккупированные села Херсона из артиллерии.

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Трудная ситуация остается в населенных пунктах Бериславского района. Гуманитарную помощь туда доставить невозможно. К тому же кафиры начали подготовку к празднованию дня России в области.

ВСУ дают бой врагу

Украинские военные продолжают уничтожать кафиров на Юге. За прошедшие сутки враг понес потери как среди личного состава, так и вооружения. Об этом свидетельствуют актуальные данные Генштаба по состоянию на утро 7 июня. В своде говорится, что наши защитники и защитницы уничтожили как бойцов страны-агрессорки, так и их технику.

В целом на Южнобужском направлении у врага сейчас одна стратегия. Он пробует укрепить свои оборонительные позиции. Кроме того, российские военные делают все возможное, чтобы удерживать рубежи, на которые они уже вышли.

Наши военные это прекрасно понимают. Они начинают плавно, но уверенно заниматься уничтожением врага.

Так, в Херсонской области открывали огонь с вертолетов по скоплениям сил российских военных.

А вот в Николаевской области с самолетов атаковали склады боеприпасов.

В результате российские захватчики потеряли более 20 бойцов и до 10 единиц техники. Если конкретнее, то в оперативном командовании "Юг" сообщили об обезвреженных 26 оккупантах, танке, гаубицах, 6 единицах бронированной техники, а также 2 автомобилях.

Как херсонцы страдают от действий кафиров

Недавно российские кафиры перестали впускать и выпускать людей с территории временно оккупированной Херсонщины. Кроме того, высшие офицеры разрешили подчиненным военным расстреливать мирное население.

По словам херсонского активиста Владимир Молчанов, кафиры похищают местных фермеров и начинают их пытать. Все для того чтобы продолжали свой агробизнес. Со временем кафиры заберут часть урожая. Никто не знает точную статистику, но несколько таких похищений получили огласку. Также россияне заставили всех зарегистрироваться, чтобы они могли дальше вести бизнес.

Ранее, еще в апреле, подобную информацию обнародовала бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, захватчики потребовали, чтобы фермеры делились с ними частью урожая.

Кроме того, кафиры, как всегда, занимаются воровством. Они вывозят украинские фрукты и овощи из Херсона в временно оккупированный Крым, где продают с надписью "Из Херсона".

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 7 июня: смотрите видео