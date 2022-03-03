Россияне обстреливают украинские города системами "Град", "Смерч" и "Ураган", – Генштаб ВСУ

3 марта 2022 , 13:25
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Источник:

фейсбук Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил, что россияне обстреливают украинские города системами "Град", "Смерч" и "Ураган". Враг цинично использует при бомбежках кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности.

В Генштабе ВСУ рассказали, что это противоречит нормам Международного гуманитарного права. Россия использует мирное население как живой щит.

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При нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам оккупантами активно применяются реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган",
– говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты – деморализованы. Они продолжают нести потери.

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Автор: Мар'яна Бекало