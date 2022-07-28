В Минобороны рассказали, сколько ракетных ударов нанесла россия с начала июля

Ракетный террор – один из излюбленных методов войны российских оккупантов. Они не жалеют снаряды для бомбардировки мирных украинских городов.

Российские оккупанты не прекращают ракетные обстрелы мирных украинских городов. Они целятся в гражданскую инфраструктуру и пытаются унести жизнь как можно большего количества наших граждан.

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Сколько ракет россияне запустили по Украине в июле

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил о том, что в июле российские оккупанты продолжили активно обстреливать Украину ракетами.

С начала месяца противник нанес 49 ракетных и 44 авиационных удара, в результате которых полностью разрушены 28 объектов, в том числе 4 школы и 9 жилых домов, а также частично разрушены 137 объектов, из них 7 объектов транспортной инфраструктуры, 11 учебных заведений и 29 жилых домов,

– сказал он.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь они спасают жизнь.

Война россии с Украиной: последние новости

россия не будет платить своим силовикам боевых. Им сообщили, что они в командировке, а не на войне.

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