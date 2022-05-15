Согласно последним данным Сил обороны Запорожского края, за минувшие сутки не обнаружили активные боевые действия со стороны врага в направлении позиций украинских военных. Однако с целью улучшить свое тактическое положение россияне проводят разведку в воздухе. Для этого оккупанты используют дроны.
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Что известно о ситуации в Запорожском направлении
Враг также начал готовиться к созданию многоэшелонированной обороны временно оккупированных территорий Украины. Сейчас враг сосредоточил свои силы по направлениям следующих населенных пунктов: Гуляйполе, Малиновка, Большая Новоселка Донецкой области.
В то же время украинские военные активно проводят маневренную оборону и наносят контрудары. Кроме того, сообщили об обстрелах позиций украинских защитников с использованием сразу из целого арсенала. В этом случае речь идет о:
- вертолет Ка-52,
- реактивные системы залпового огня,
- ствольная артиллерия,
- минометы,
- крупнокалиберные пулеметы,
- стрелковое оружие.
Таким образом, враг атаковал по ряду направлений. Информируют о Преображенке, Малой Токмачке, Времивке, Орехов, Ольговском, Полтавке, Малиновке, Малых Щербаках, Новоандреевке, Щербаках, Каменском, Гуляйпольском, Новоселке, Железнодорожном.
Русские не прекращают нагло и цинично пренебрегать нормами международного права, признающими весь цивилизованный мир. Речь идет как о Международном гуманитарном праве, так и о правилах ведения войны.
Российские захватчики уничтожают гражданскую и сверхважную инфраструктуру на территории Украины путем использования ракетных и артиллерийских ударов. Более того, жизнь и безопасность мирных украинцев в связи с действиями врага на постоянной основе находятся под угрозой.
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