Згідно з останніми даними Сил оборони Запорізького краю, за минулу добу не виявили активних бойових дій зі сторони ворога у напрямку позицій українських військових. Проте з метою покращити свого тактичного становища росіяни проводять розвідку у повітрі. Для цього окупанти використовують дрони.

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Що відомо про ситуацію на Запорізькому напрямку

Ворог також почав готуватися до створення багатоешелонованої оборони тимчасово окупованих територій України. Наразі ворог зосередив свої сили за напрямками наступних населених пунктів: Гуляйполе, Малинівка, Велика Новосілка, що на Донеччині.

Водночас українські військові активно проводять маневрену оборону та завдають контрудари.Крім того, повідомили про обстріли позицій українських захисників із використанням відразу із цілого арсеналу. У цьому випадку йдеться про:

вертоліт Ка-52,

реактивні системи залпового вогню,

ствольну артилерію,

міномети,

великокаліберні кулемети,

стрілецьку зброю.

Таким чином, ворог атакував за низкою напрямків. Інформують про Преображенку, Малу Токмачку, Времівку, Оріхів, Ольгівське, Полтавку, Малинівку, Малі Щербаки, Новоандріївку, Щербаки, Кам’янське, Гуляйпільське, Новосілка, Залізничне.

До теми! Захисники України гідно чинять опір російським загарбникам та завдають їм суттєвих втрат. На Запорізькому напрямку наші військові знищили 56 загарбників та більше ніж 20 одиниць ворожої техніки.

Росіяни не припиняють нахабно та цинічно нехтувати нормами міжнародного права, які визнає увесь цивілізований світ. Йдеться як про Міжнародне гуманітарне право, так й про правила ведення війни.

Російські загарбники нищать цивільну та надважливу інфраструктуру на території України шляхом використання ракетних та артилерійських ударів. Ба більше, життя та безпека мирних українців у зв'язку з діями ворога на постійній основі перебувають під загрозою.

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