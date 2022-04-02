Россияне обстреливали дома и людей: МВД обнародовало жуткие фото двух сел на Киевщине

В сети опубликовали фото населенных пунктов Мощун и Горенко после нападения российских захватчиков.

Эти населенные пункты расположены в Киевской области, в которых до войны проживало более 1000 человек. К счастью, большинство из них смогли эвакуироваться.

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МВД обнародовало фото сел в Киевской области после атак россиян

Согласно данным МВД, российские захватчики неоднократно пытались зайти в эти населенные пункты, однако безрезультатно. В результате оккупанты начали обстреливать дома и горожан. Для этого они использовали ствольную артиллерию.

Фото из сел в Киевской области:

Таким образом, русские орки нарушили все законы и обычаи войны. В МВД подчеркнули, что все виновные будут отвечать за свои преступные действия. Кроме того, в ведомстве добавили, что группы, которые имели целью форсировать реку и зайти в населенные пункты, были уничтожены и разбиты до основания. На сегодняшний день окрестности населенных пунктов надежно защищают:

бойцы Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко,

ВСУ,

тероборона,

Национальная полиция,

другие силовые ведомства.

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