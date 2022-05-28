Россияне обстреляли 49 населенных пунктов на Донбассе: 4 погибших, много разрушений

Российские оккупанты обстреляли мирных жителей в 49 населенных пунктах на Донбассе. Впоследствие, погибли 4 человека, много разрушений.

Захватчики били по Донетчине и Луганщине на протяжении всех суток 27 мая. О последствиях рассказали в Группировке Объединенных сил 28 мая.

Юбилейная цифра уничтоженных россиян и 36 обстрелов на Сумщине: основное за 94 день войны

За минувшие сутки, 27 мая, обстрелы российских войск подверглись 49 населенным пунктам в Донецкой и Луганской областях,

– говорится в сообщении.

В Донецкой области российские кафиры убили 4 гражданских человека, еще по меньшей мере 5 человек ранены. Точной информации о жертвах в Луганской области пока нет. Очевидно, это обусловлено тем, что в области продолжаются непрерывные обстрелы и определить цифры сложно.

В сутки враг разрушил и повредил около 100 гражданских объектов, среди которых: 81 жилой дом, пожарная часть, строительный завод "Синиат", фермерское сельскохозяйственное предприятие "Артем", СТО, база отдыха "Флореста". Из-за обстрелов обесточены две фильтровальные насосные станции.

На Донбассе возник в течение суток 5 пожаров. Подразделения ГСЧС прибыли на вызов и, к счастью, погасили их.

Пиротехники обнаружили и обезвредили 40 взрывоопасных предметов. В течение 27 октября из районов ведения боевых действий спасатели эвакуировали 1367 человек.

Последствия обстрела Луганщины / Фото УОС

Ситуация на Донбассе: последние новости

Утром 28 мая в Генштабе рассказали новые данные о ситуации в Донбассе. На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии враг штурмовал районы населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка. Успеха не имел, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении ситуация напряженная. Враг пытается выйти в тыл украинских войск и нарушить пути логистического обеспечения на Бахмутском направлении. Также российские захватчики штурмовали район населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождения. Эти территории они обстреливали из артиллерии и минометов.

На Авдеевском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру возле Новобахмутовки, Новоселовки Второй, Веселого, Авдеевки, Песков и Красногоровки. Кроме того, российские кафиры нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье.

На Донецком направлении захватчики активно наступают, пытаются закрепиться в районе Лимана.

На Кураховском направлении россияне обстреливали позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки.

Обратите внимание – какая сейчас ситуация в Северодонецке: детали от Луганской ОВА: видео