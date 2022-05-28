Загарбники гатили по Донеччині та Луганщині впродовж усієї доби 27 травня. Про наслідки розповіли в Угрупованні Об'єднаних сил 28 травня.

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За минулу добу, 27 травня, обстрілів російських військ зазнали 49 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях,

– мовиться в повідомленні.

На Донеччині російські окупанти вбили 4 цивільних людей, ще щонайменше 5 осіб поранено. Точної інформації про жертви на Луганщині поки немає. Очевидно, це зумовлено тим, що в області тривають безперервні обстріли, й визначити цифри важко.

За добу ворог зруйнував і пошкодив близько 100 цивільних об'єктів, серед яких: 81 житловий будинок, пожежна частина, будівельний завод "Сініат", фермерське сільськогосподарське підприємство "Артем", СТО, база відпочинку "Флореста". Через обстріли знеструмлено дві фільтрувальні насосні станції.

На Донбасі виникло впродовж доби 5 пожежа. Підрозділи ДСНС прибули на виклик і, на щастя, погасили їх.

Піротехніки виявили та знешкодили 40 вибухонебезпечних предметів. Протягом 27 жовтня з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 1367 людей.

Наслідки обстрілу Луганщини / Фото УОС

Ситуація на Донбасі: останні новини

Зранку 28 травня в Генштабі розповіли нові дані про ситуацію на Донбасі. На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії ворог штурмував райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку ситуація є напружена. Ворог намагається вийти в тил українських військ та порушити шляхи логістичного забезпечення на Бахмутському напрямку. Також російські загарбники штурмували район населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження. Ці території вони обстрілювали з артилерії та мінометів.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру біля Новобахмутівки, Новоселівки Другої, Веселого, Авдіївки, Пісків та Красногорівки. Окрім того, російські окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам'янки.

На Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районах Студенок, Святогірськ, Богородичне, Карнаухівка і Вірнопілля.

На Донецькому напрямку загарбники активно наступають, намагаються закріпитись в районі Лимана.

На Курахівському напрямку росіяни обстрілювали позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Мар'їнки, Мисливського і Павлівки.

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