Оккупанты уготовили по рынку "Барабашово" в Харькове: фото с места и подробности о погибших

россияне 21 июля снова обстреляли Харьков. Приготовили по людному месту - рынку "Барабашово". Его территория – разбомблена.

Оккупанты атаковали Харьков около 09:30. Обстреливали серией. К сожалению, есть много раненых и погибших. Журналисты 24 канала побывали на месте происшествия.

Важно россияне ударили вблизи центра Харькова из РСЗО: один из раненых – в критическом состоянии

Ударили в очень людное место

Захватчики уготовили по рынку "Барабашово". Недалеко находятся остановка общественного транспорта и станция метро. В этом месте всегда много людей.

В результате атаки 21 человек ранен, среди них – 4 тяжелых и 1 ребенок. Кроме того, два человека погибли.

Место, куда прилетели ракеты, – разбомбленное. Журналисты показали фото, где разбиты магазинчики и уничтожены троллейбусы.

Последствия обстрела рынка Барабашово в Харькове / Фото Анны Черненко, 24 канал:

Что известно о погибших

На территории рынка погибли продавец и велосипедист, пишет "Общественное". Они получили несовместимые с жизнью ранения.

Продавец в момент обстрела был на своем рабочем месте. Люди пытались поддержать супругу погибшего. Еще один мужчина просто ехал на велосипеде.

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