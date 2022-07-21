Оккупанты уготовили по рынку "Барабашово" в Харькове: фото с места и подробности о погибших
россияне 21 июля снова обстреляли Харьков. Приготовили по людному месту - рынку "Барабашово". Его территория – разбомблена.
Оккупанты атаковали Харьков около 09:30. Обстреливали серией. К сожалению, есть много раненых и погибших. Журналисты 24 канала побывали на месте происшествия.
Важно россияне ударили вблизи центра Харькова из РСЗО: один из раненых – в критическом состоянии
Ударили в очень людное место
Захватчики уготовили по рынку "Барабашово". Недалеко находятся остановка общественного транспорта и станция метро. В этом месте всегда много людей.
В результате атаки 21 человек ранен, среди них – 4 тяжелых и 1 ребенок. Кроме того, два человека погибли.
Место, куда прилетели ракеты, – разбомбленное. Журналисты показали фото, где разбиты магазинчики и уничтожены троллейбусы.
Последствия обстрела рынка Барабашово в Харькове / Фото Анны Черненко, 24 канал:
Что известно о погибших
На территории рынка погибли продавец и велосипедист, пишет "Общественное". Они получили несовместимые с жизнью ранения.
Продавец в момент обстрела был на своем рабочем месте. Люди пытались поддержать супругу погибшего. Еще один мужчина просто ехал на велосипеде.Обратите внимание! Российские военные с утра 20 июля также обстреляли Харьков. Приготовили по остановке общественного транспорта. Погибли три человека, среди которых 13-летний мальчик.
Смотрите больше – что известно об обстреле Харькова: видео