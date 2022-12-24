ВСУ мощно ответили оккупантам за обстрел Херсона: у врага много "200-х" и "300-х"

Наши воины мощно ударили по оккупантам. У врага около двадцати убитых и раненых, сообщил координатор ОО "Res_Publica. Братья по Оружию" Андрей Подлесный.

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Оккупанты в очередной раз совершили террористический акт. Захватчики ударили по центру Херсона, когда там было много гражданских. Подлесный подчеркнул, что наши воины нанесли по вражеским бойцам мощный ответный удар.

Он показал несколько фотографий. На одной из них последствия российского удара. На других – уничтоженные оккупанты.

Наше подразделение нанесло ответный удар. Расстояние между фотографиями – около 10 километров, у противника около двух десятков суммарно мертвых и раненых,

– подчеркнул Подлесный.

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Оккупанты обстреляли Херсон / Фото из телеграма Владимира Зеленского

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