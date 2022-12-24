ВСУ мощно ответили оккупантам за обстрел Херсона: у врага много "200-х" и "300-х"
Источник:Андрей Подлесный
Российские террористы беспощадно обстреляли Херсон 24 декабря. В результате атаки врага погибли минимум 10 невинных людей, еще более 50 – пострадали. Украинские воины мощно ответили оккупантам.
Наши воины мощно ударили по оккупантам. У врага около двадцати убитых и раненых, сообщил координатор ОО "Res_Publica. Братья по Оружию" Андрей Подлесный.
К теме Цинический обстрел Херсона: количество погибших возросло до 8 человек, более полусотни пострадавших
Украинские защитники ответили оккупантам за обстрел Херсона
Оккупанты в очередной раз совершили террористический акт. Захватчики ударили по центру Херсона, когда там было много гражданских. Подлесный подчеркнул, что наши воины нанесли по вражеским бойцам мощный ответный удар.
Он показал несколько фотографий. На одной из них последствия российского удара. На других – уничтоженные оккупанты.
Наше подразделение нанесло ответный удар. Расстояние между фотографиями – около 10 километров, у противника около двух десятков суммарно мертвых и раненых,
– подчеркнул Подлесный.
Узнайте больше Смертельный обстрел центра Херсона: главное о циничной атаке 24 декабря
Кратко, что нужно знать о террористической атаке России на Херсон
- Утром 24 декабря российские военные безжалостно обстреляли центр Херсона с реактивных систем залпового огня. В частности, ударили из "Градов".
- Под прицелом террористов оказались мирные жители. Оккупанты ударили по крупнейшему рынку Херсона. На месте возник сильный пожар. Сгорели 6 автомобилей.
- Кроме того, захватчики попали в детский сад и объекты инфраструктуры.
- По состоянию на 17:40 известно минимум о 10 погибших и 58 раненых. 18 пострадавших в тяжелом состоянии. Под завалами все еще находятся люди.
- Президент Украины отреагировал на обстрелы Херсона. Зеленский отметил, что страна-террорист продолжает нести "русский мир" в виде обстрелов гражданского населения. "Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем ", – подчеркнул глава государства.