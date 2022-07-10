Наказание неотвратимо для каждого убийцы, – Зеленский об атаке россии на Часов Яр

российские оккупанты осуществили ракетный обстрел Часового Яра. Оба "прилета" пришлись на жилищный сектор.

Враг продолжает целенаправленно убивать мирное украинское население. На этот раз от его ракет пострадали жители Часового Яра Донецкой области.

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Реакция Зеленского на обстрел Часового Яра

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил о том, что целый день получает оперативные новости из Часового Яра. Спасатели продолжают активную работу по спасению людей из-под завалов жилых домов, куда попали российские ракеты. Под завалами двух многоэтажек оказались десятки человек.

"Шестерых удалось спасти. В списке погибших 15 фамилий, и, к сожалению, это число не окончательно. Это был ракетный удар, и каждый, кто отдает приказ и исполняет его, сознательно убивает мирных людей", – сказал президент.

Он также пообещал, что ответственность доберется до каждого убийцы, независимо от того, сколько времени истечет от совершения преступления.

Наказание неотвратимо для каждого убийцы. Нацистских убийц находят даже в 90-летнем возрасте. Мы не хотим ждать так долго, но наказания не избежать. Мы найдем каждого, и наши правоохранители сейчас делают для этого все возможное,

– сказал Зеленский.

Обстрел Часового Яра: что известно