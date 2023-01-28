Часов Яр – под огнем РСЗО: в городе горели школа и многоэтажки

Россияне снова обстреляли Часов Яр в Донецкой области. Оккупанты вечером 27 января ударили из реактивных систем залпового огня.

оккупанты устроили по жилому массиву. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Горелая школа и дома

После удара загорелась школа, многоквартирные и частные дома. Кириленко отметил, что о пострадавших информация не поступала. Однако впоследствии чиновник сообщил, что всего за 27 января россияне убили 4 жителей Донбасса: 3 в Парасковеевке и 1 Большой Новоселке. Еще 7 человек в регионе получили ранения.

Россияне беспощадно выжигают нашу землю огнем. Беспощадно будут и наказаны – каждый кафир найдет смерть на нашей земле,

– подчеркнул глава ОВА.

Он обнародовал фото построек в огне. На кадрах видны также значительные разрушения.

Россияне обстреляли Времен Яр в Донецкой области / Фото Павла Кириленко:

Второй обстрел за день

Утром 27 января россияне также нанесли удар по Временному Яру. Обстрел начался около 9:00 и длился более полутора часов. Пострадали около десятка домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, автомобили.

Кириленко сообщал, что при обстреле Временного Яра 2 человека погибли и по меньшей мере 5 ранены.