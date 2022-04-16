Россияне обстреляли фургоны, которые возят хлеб на Луганщине
Источник:фейсбук ГСЧС в Луганской области
Оккупанты продолжают беспощадно бить по жилым массивам тяжелым вооружением в Луганской области. Теперь пострадали хлебные фургоны в Лисичанске.
По словам спасателей, в результате обстрелов оккупантов загорелись три хлебных фургона.
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Бойцы ГСЧС смогли потушить пожар и даже спасли еще 5 стоящих рядом фургонов.
Отметим, что утром 16 апреля российские оккупанты обстреляли Лисичанск. На местном базаре произошел пожар.
К слову, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подчеркнул, что россияне днем и ночью "накрывают" жилые кварталы Лисичанска. Разрушение области достигло ужасающих масштабов.
Напомним, что глава Луганской ОВА рекомендовал всем жителям Луганщины эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Следует сделать это сейчас, пока есть возможность.
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