Россияне обстреляли фургоны, которые возят хлеб на Луганщине

Оккупанты продолжают беспощадно бить по жилым массивам тяжелым вооружением в Луганской области. Теперь пострадали хлебные фургоны в Лисичанске.

По словам спасателей, в результате обстрелов оккупантов загорелись три хлебных фургона.

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Бойцы ГСЧС смогли потушить пожар и даже спасли еще 5 стоящих рядом фургонов.

Отметим, что утром 16 апреля российские оккупанты обстреляли Лисичанск. На местном базаре произошел пожар.

К слову, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подчеркнул, что россияне днем ​​и ночью "накрывают" жилые кварталы Лисичанска. Разрушение области достигло ужасающих масштабов.

Напомним, что глава Луганской ОВА рекомендовал всем жителям Луганщины эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Следует сделать это сейчас, пока есть возможность.

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