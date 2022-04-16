За словами рятувальників, внаслідок обстрілів окупантів загорілися три хлібні фургони.

До теми Росіяни вже вкотре обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод

Бійці ДСНС змогли загасити пожежу та навіть врятували ще 5 фургонів, що стояли поряд.

Зазначимо, що вранці 16 квітня російські окупанти обстріляли Лисичанськ. На місцевому базарі сталася пожежа.

До слова, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що росіяни вдень та вночі "накривають" житлові квартали Лисичанська. Руйнація області досягла жахливих масштабів.

Нагадаємо, що голова Луганської ОВА рекомендував усім мешканцям Луганщини евакуюватися в безпечні регіони України. Варто зробити це зараз, поки є можливість.

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