Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Наразі немає інформації про постраждалих внаслідок обстрілів.

Важливо Обстріли у багатьох містах: як у регіонах минула неспокійна ніч 16 квітня

Уникайте скупчення людей

Сергій Гайдай наполегливо рекомендує місцевим мешканцям залишатися в укриттях. Судячи з усього, російські окупанти спеціально стріляють в місця, де може бути велике скупчення людей.

Схожий інцидент стався сьогодні зранку у Сєвєродонецьку.

Подібна ситуація була зранку у Сєвєродонецьку. Це означає, що орки "відпрацьовують" місця, де можливе скупчення людей. Всім знаходитися в укриттях! – наголосив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА рекомендував усім мешканцям Луганщини евакуюватися в безпечні регіони України. Варто зробити це зараз, поки є можливість. Станом зараз відкриті 9 евакуаційних коридорів, зокрема Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28) та Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324).

Буде цікаво – думка Гайдая про бої на Донбасі: дивіться відео