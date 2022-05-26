Россияне обстреляли гражданские автомобили на Николаевщине: погибли двое детей

В результате полномасштабной войны России против Украины погибли уже 240 детей. В общей сложности от действий российских захватчиков пострадали не менее 676 несовершеннолетних.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора по состоянию на утро 26 мая. В ведомстве также отчитались о ряде преступлений против детей, зафиксированных украинскими прокурорами.

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Российские захватчики убивают детей

В частности, во время фиксации уголовных правонарушений прокуроры установили, что российские кафиры обстреляли гражданские авто. Трагедия произошла в Николаевском районе Николаевской области.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в результате циничного и жестокого обстрела врагом гражданского автомобиля погибли двое детей.

Также стало известно, что во время обстрела Мариуполя Донецкой области ранения получила 16-летняя девушка.

Сколько детей пострадали от россиян

По данным ОП, по состоянию на 26 мая больше всего детей пострадали в Донецкой области. Там от рук оккупантов пострадали, по меньшей мере, 151 несовершеннолетний. В Киевской области зафиксировали 116 таких случаев.

В самом городе Киеве в результате обстрелов захватчиков пострадали еще 16 детей. В целом, как сообщили в ведомстве, в разных областях Украины пострадало такое количество детей:

в Харьковской области – 105 детей;

в Черниговской – 68;

в Луганской – 50;

в Херсонской – 49;

в Николаевской – 45;

в Запорожской – 28;

в Сумской – 17;

в Житомирской – 15.

Жуткие преступления России 24 мая

В Офисе генпрокурора отчитались о фиксации сразу ряда преступлений, совершенных российскими захватчиками 24 мая. Так в результате обстрелов военными России села Красногоровка Донецкой области тяжелое ранение получил 6-летний ребенок.

Из-за обстрела девочка получила тяжелые ранения нижней конечности. Чтобы спасли жизнь 6-летнего ребенка, врачам пришлось провести ампутацию поврежденной ножки.

Кроме того, 24 мая из-за обстрела оккупантами города Балаклея Харьковской области тяжелое ранение получил 9-летний ребенок.

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В Офисе генпрокурора по состоянию на утро 26 мая 2022 года зафиксировали уже более 676 пострадавших детей в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.

По официальной информации ювенальных прокуроров, 240 детей погибли. Еще более 436 получили ранения.

Как отметили в ведомстве, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме того, из-за обстрелов и авиабомбардировок российскими оккупантами украинских городов и сел, повреждено 1883 учебных заведения.

При этом 178 учебных заведений противники разрушили полностью.

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