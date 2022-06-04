Россияне обстреляли гражданский аэродром в Харьковской области

Россияне обстреливают в Украине как жилые дома, так и инфраструктурные объекты. Даже цинично решаются бить по церквям.

В Харьковской области российские захватчики во время очередной атаки были обстреляны гражданским аэродромом. Это произошло в ночь на 4 июня.

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Что установило следствие

Правоохранители по этому факту уже открыли уголовное дело. Ведь каждый российский кафир должен быть наказан за свои подлые преступления в Украине.

По информации следствия, ночью 4 июня 2022 года российские военные нанесли четыре ракетных удара по гражданскому аэродрому в Харьковском районе. Из-за этого повреждения получили несколько ангаров и самолеты гражданской авиации.

Следователи полиции и прокуроры по результатам первоочередных следственных действий обнаружили и изъяли обломки снарядов.

Российские ракеты могут заканчиваться

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заметил важную деталь в обстрелах Одессы и Николаева за 3 июня. Большинство выпущенных вражеских ракет удалось сбить. Специалисты выяснили, что это уже ракеты средней дальности. Он считает, что здесь возникает вопрос: или они испытывают эти ракеты или у них заканчиваются дальние ракеты. Именно поэтому российские кафиры могут применять эти.

На Донбассе 4 июня из-за российских обстрелов вспыхнул масштабный пожар в Свято-Успенской Святогорской Лавре. Пламя полностью охватило главный храм святыни. Это свидетельствует о том, что у русских нет ни капли чего-либо святого. Ведь в храме скрывалось около 300 человек со священниками и детьми. Высшее руководство государства призвало ЮНЕСКО отреагировать на это и исключить Россию из организации.

4 июня российские кафиры снова обстреляли приграничья Сумской области. Захватчики сбросили две взрывчатки. Пока нет признаков, что они собираются возобновить наступление. Эксперты склонны думать, что враг сохраняет напряжение, чтобы наши ВСУ не переместились в помощь собратьям на Восток. Но украинцы не должны забывать, что, к сожалению, сейчас у нас в стране нет безопасного уголка. Поэтому в любой точке нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и уходить в укрытие. Таким образом, можно сохранить себе жизнь.

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