Оккупанты атаковали гражданское авто на Черниговщине: вероятно, сбросили с дрона взрывчатку

Российские военные продолжают беспощадно бить по приграничных территориях Черниговской области. Так, 29 января оккупанты обстреляли гражданский автомобиль в селе Гремяч.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА. Вячеслав Чаус рассказал о вражеских обстрелах.

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К счастью люди не пострадали

Сегодня россияне обстреляли гражданский автомобиль в Гремяче. К счастью, никто не пострадал. Россия террорист! Террористов нужно уничтожать!

– подчеркнул Чаус.

В МВД рассказали, что оккупационная армия атаковала пограничную Новгород-Северскую общину. В результате атаки обломками посекло автомобиль. К счастью, люди не пострадали.

Водитель и три пассажира ехали в больницу. Впоследствии они услышали сильный взрыв и увидели вспышку. Вероятно вражеский дрон сбросил взрывной предмет,

– сообщили в министерстве.

Добавили, что полиция задокументировала последствия российской атаки.

Россияне обстреляли гражданское авто / Фото полиции

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