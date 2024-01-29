Оккупанты атаковали гражданское авто на Черниговщине: вероятно, сбросили с дрона взрывчатку
Источник:Вячеслав Чаус
Российские военные продолжают беспощадно бить по приграничных территориях Черниговской области. Так, 29 января оккупанты обстреляли гражданский автомобиль в селе Гремяч.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА. Вячеслав Чаус рассказал о вражеских обстрелах.
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К счастью люди не пострадали
Сегодня россияне обстреляли гражданский автомобиль в Гремяче. К счастью, никто не пострадал. Россия террорист! Террористов нужно уничтожать!
– подчеркнул Чаус.
В МВД рассказали, что оккупационная армия атаковала пограничную Новгород-Северскую общину. В результате атаки обломками посекло автомобиль. К счастью, люди не пострадали.
Водитель и три пассажира ехали в больницу. Впоследствии они услышали сильный взрыв и увидели вспышку. Вероятно вражеский дрон сбросил взрывной предмет,
– сообщили в министерстве.
Добавили, что полиция задокументировала последствия российской атаки.
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- Глава ОВА рассказал, что за прошедшую неделю агрессор 30 раз обстрелял 12 приграничных населенных пунктов Черниговской области.
- Зафиксирован 171 взрыв. В частности, бойцы Путина нанесли два авиационных удара.