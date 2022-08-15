В каком состоянии сейчас находятся пострадавшие во время утренних обстрелов оккупантами города – в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала из Харькова Анна Черненко.

Внимание Число пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова возросло до 5 человек

По ее словам, специалисты предварительно отметили, что войска захватчика стреляли из "Градов". Они выпустили примерно 10 снарядов, поэтому обстрел "накрыл" очень большую площадь.

Пока известно о 5 раненых харьковчанах. Одному человеку помогли на месте.

Еще четверо – госпитализированы. Двое из них в тяжелом состоянии, среди них и женщина, которой ампутировало обломками ногу. За их жизнь борются медики.

Последствия обстрела Харькова / Фото Анны Черненко, 24 канал

Военный спас людей

Украинский военнослужащий Алексей Коновалов именно сегодня приехал в Харьков на свой выходной. Когда начался обстрел, он проезжал мимо, прибежал на шум и отдал все свои турникеты и аптечку.

Женщине он перевязал ногу. Говорит, что была большая кровопотеря.

Я приехал, услышал многочисленные "приходы". На звук определил характер боеприпасов и решил поехать посмотреть, нет ли раненых. Сразу увидел двух человек – мужчину и женщину. Вторая не выдавала признаков жизни, но, к счастью, оказалась живой,

– рассказал Алексей.

Новые детали утреннего обстрела Харькова: смотрите видео

Ночью под прицелом оккупантов был Слободской район

россияне атаковали Харьков не только утром, но и ночью. Они выпустили по Слободскому району около 10 ракет из Белгорода из ЗРК "С-300". Взрывы были слышны друг за другом.

Захватчики попали в гражданское предприятие, где загорелась крыша одного из цехов. По предварительным данным, пострадавших нет.