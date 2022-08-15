У якому стані зараз перебувають постраждалі під час ранкового обстрілу окупантами міста – в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко.

Увага Кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова зросла до 5 осіб

За її словами, фахівці попередньо зазначили, що війська загарбника стріляли з "Градів". Вони випустили приблизно 10 снарядів, відтак обстріл "накрив" дуже велику площу.

Наразі відомо про 5 поранених харків'ян. Одній людині допомогли на місці.

Ще четверо – госпіталізовані. Двоє із них у важкому стані, серед них і жінка, якій ампутувало уламками ногу. За їхнє життя борються медики.

Наслідки обстрілу Харкова / Фото Анни Черненко, 24 канал

Військовий врятував людей

Український військовослужбовець Олексій Коновалов саме сьогодні приїхав до Харкова на свій вихідний. Коли почався обстріл, він проїжджав повз, прибіг на шум і віддав усі свої турнікети й аптечку.

Жінці він перев'язав ногу. Каже, що була велика крововтрата.

Я приїхав, почув численні "приходи". На звук визначив характер боєприпасів й вирішив поїхати подивитись, чи немає поранених. Одразу побачив двох людей – чоловіка та жінку. Друга не видавала ознак життя, але, на щастя, виявилась живою,

– розповів Олексій.

Нові деталі ранкового обстрілу Харкова: дивіться відео

Вночі під прицілом окупантів був Слобідський район

росіяни атакували Харків не лише зранку, а й вночі. Вони випустили по Слобідському району приблизно 10 ракет з Бєлгорода із ЗРК "С-300". Вибухи було чутно один за одним.

Загарбники влучили в цивільне підприємство, де загорівся дах одного з цехів. За попередніми даними, постраждалих немає.