В результате удара по Харькову вспыхнули пожары: 5 человек получили ранения

российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Они нанесли удар по индустриальному району города, к сожалению, есть пострадавшие.

Приблизительно в 13:30 от харьковчан пришла информация об очередных "прилетах". Через несколько минут после вражеского удара раздался сигнал воздушной тревоги.

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В результате обстрела есть пострадавшие

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о том, что снаряды врага попали в Индустриальный район города. Он попросил всех жителей не покидать укрытие соответствующего сигнала.

Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны!

– попросил Синегубов.

В ГСЧС сообщили о том, что в результате вражеских обстрелов в разных местах возникло 6 пожаров. Спасателям уже удалось их потушить.

Также есть информация о том, что 5 человек получили ранения. Им уже оказывается необходимая медицинская помощь.

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