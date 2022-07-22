2 человека в крайне тяжелом состоянии: что известно о пострадавших от удара по Харькову

российские оккупанты не прекращают обстрелов Харькова. Они хотят уничтожить город, захватить который им не удалось и не удастся.

21 июля российские оккупанты в очередной раз направили свои снаряды на жилые районы Харькова. В результате атаки врага есть погибшие и раненые, за жизнь которых борются врачи.

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Последствия обстрела Харькова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о том, что сегодня ночью новых обстрелов Харькова российские оккупанты не совершали. Вместо этого враг решил нанести удары по области.

Под огнем россиян оказалось село Рогань. Враг повредил здание, которое никто не использовал, возник пожар. В результате атаки оккупантов по предварительной информации пострадавших нет. В Чугуевском районе оккупанты обстреляли жилые дома и гражданские объекты, жертв нет.

За прошедшие сутки россияне из реактивных систем залпового огня совершили обстрел Салтовского и Киевского районов Харькова. Оккупанты забрали жизни трех мирных людей.

2 человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 3 человек врачи оценивают как тяжелое. Они находятся в реанимации. Остальные 16 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, их жизни угрозы нет,

– сообщил Синегубов.

Также он добавил, что ситуация на линии столкновения остается контролируемой, ВСУ держат позиции и наносят врагу потери.

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