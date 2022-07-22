21 липня російські окупанти черговий раз скерували свої снаряди на житлові райони Харкова. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, за життя яких боряться лікарі.

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Наслідки обстрілу Харкова

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що сьогодні вночі нових обстрілів Харкова російські окупанти не здійснювали. Натомість ворог вирішив завдати ударів по області.

Під вогнем росіян опинилося село Рогань. Ворог пошкодив будівлю, яку ніхто не використовував, виникла пожежа. Внаслідок атаки окупантів за попередньою інформацією постраждалих немає. У Чугуївському районі окупанти обстріляли житлові будинки та цивільні об'єкти, жертв немає.

Минулої доби росіяни з реактивних систем залпового вогню здійснили обстріл Салтівського та Київського районів Харкова. Окупанти забрали життя трьох мирних людей.

2 людей залишаються у вкрай важкому стані. Стан ще 3 людей лікарі оцінюють як тяжкий. Вони перебувають в реанімації. Інші 16 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, їхньому життю загрози немає,

– повідомив Синєгубов.

Також він додав, що ситуація на лінії зіткнення залишається контрольованою, ЗСУ тримають позиції та завдають ворогу втрат.

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