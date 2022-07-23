россияне обстреляли Харьков из "Гиацинтов": рассказ очевидца, который хотел уйти от войны

Харьков почти каждый день находится под огнем вражеской артиллерии. российские оккупанты беспощадно обстреливают жилые кварталы, учебные заведения из разных видов артиллерии.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также отметила, что, к сожалению, в Харькове сегодня уже было два обстрела, около 6:30 утра город обстреляли из артиллерии – центральная часть города пострадала в двух местах. Также подверглось разрушениям и учебное заведение.

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К счастью, разрушения незначительны – это не ракетный удар, но окна повреждены, также сильно пострадала прилегающая территория, говорит корреспондентка.



Территория университета очень пострадала / Фото Анны Черненко для 24 канала

По словам Анны Черненко, предварительно Харьков обстреляли из установок "Гиацинт-Б", это советская ствольная пушка калибром в 152 миллиметра.



Оккупанты обстреляли Харьков осколочно-фугасными снарядами / Фото Анны Черненко для 24 канала

История мужчины, выехавшего из оккупации и выжившего после мины

Анне Черненко удалось пообщаться со свидетелем удара, Виктором, переехавшим в Харьков, чтобы немного вернуться к нормальной жизни, ведь сам он из города, где сейчас активные боевые действия.

В Тишках меня война застала, потом "русские" зашли и через два месяца я на мине взорвался. Меня отвезли в белгород, а уже из больницы я через Латвию, Литву и Польшу вернулся в Харьков,

– рассказывает Виктор.

По его словам, в первый месяц еще была еда, а уже во второй месяц были проблемы. Гуманитарную помощь мы тоже не получали, вокруг окопы и техника – по улице почти никто не ходил.



К счастью, в результате обстрела никто не погиб / Фото Анны Черненко для 24 канала

Круглосуточно были обстрелы, мы укрывались в погребах, но они не были глубокими, добавляет местный.

"Я насчитал, что мне повезло около 15 раз, ведь и во дворе падали снаряды, и когда на мине взорвался, мне сказали, что я должен был быть без ног", – делится пережитым Виктор.



Как правило, больше всего пострадали окна / Фото Анны Черненко для 24 канала

По словам корреспондентки, история этого мужчины просто невероятная, ведь он проехал чуть ли не полмира, чтобы вернуться в Украину, и пережил немало страданий.

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