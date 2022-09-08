Россияне обстреляли Харьков: "прилетело" в админздание

Российские оккупанты утром 8 сентября в очередной раз обстреляли Харьков. Под удар попал Немышлянский район города.

Сейчас в городе продолжается воздушная тревога. Так что пребывайте в укрытии, пока не будет отбоя.

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Информацию об обстрелах подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что по предварительным данным, враг стрелял из реактивных систем залпового огня. В то же время глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что пока информации о пострадавших нет.

Добавим, что сначала взрывы и воздушная тревога в области прозвучали практически одновременно.

Впоследствии Терехов добавил, что враг обстрелял еще Индустриальный район.

Предварительно, 2 "прилета". Один – в административное здание. Относительно второго информацию еще устанавливаем,

– сообщил мэр.

Ночью Харьков тоже обстреливали

Российские оккупанты запустили ракеты по Харькову около полуночи. Один "прилет" был в Салтовском районе, второй – в Холодногорском.

В Салтовском районе попали в критически важный объект для нормального жизнеобеспечения города. На месте происшествия возник сильный пожар.

От ночных обстрелов пострадали две женщины в Дергачевской общине. Их госпитализировали со взрывными и осколочными ранениями. Также известно, что повреждены частные дома и хозяйственные постройки

Всего в течение суток враг запустил по областному центру 5 ракет "С-300". В больницы госпитализировали с ранениями:

2 человек из Чугуевского района,

1 – из Харьковского,

3 – Изюмского.

Среди пострадавших есть 2-летний ребенок.

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