Оккупанты ударили по Харьковщине и обстреляли многоэтажку в Бахмуте: есть жертвы

Российские войска продолжают терроризировать мирное население Донбасса и Харьковщины. За последние сутки враг нанес смертоносные удары.

Враг обстрелял общины Харьковщины

Так, в Харьковской области под обстрелами оказались приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов оккупанты обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелечью, Вильчу, Огурцово и другие населенные пункты,

– отметил Синегубов.

По его словам, больше всего пострадал город Волчанск Чугуевского района. Вражеский снаряд попал в частный дом. К сожалению, погибла женщина 60 лет.

Также ранены женщина 45 лет и 7-летняя девочка, они госпитализированы.

Последствия обстрела Харьковщины / Фото Харьковская прокуратура

Вчера россияне тоже обстреливали Харьковщину: в Волчанске получил ранение 71-летний мужчина. Он госпитализирован, его состояние оценивают как средней тяжести.

А в селе Кившаровка Купянского района ранения получил мужчина 27 лет.

Враг безжалостно обстреливает жилые массивы:

Генеральная прокуратура начала производство по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Правоохранители зафиксировали последствия вооруженной агрессии России и собрали вещественные доказательства.

В Бахмуте есть жертвы в результате обстрела многоэтажки

Накануне вечером россияне обстреляли Курахово – попали в 2 частных дома и торговый павильон, повредили 6 многоэтажек. В Авдеевке ночью продолжались хаотические обстрелы, а к утру город подвергся 4 обстрелам из Градов. Об атаке врага по мирному населению сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

На Горловском направлении в Бахмуте россияне попали в многоэтажку – убили 2 человека, ранили – 3,

– сообщил Кириленко.

По данным в ОВА под атакой были еще два поселка: в Нью-Йорке повреждены 3 дома. Константиновку оккупанты дважды атаковали ракетами — поврежден детсад и колледж. Постоянные обстрелы продолжаются в Парасковеевке Соледарской общины.

На Лисичанском направлении, по данным Донецкой ОВА, повреждена многоэтажка в Лимане и 3 частных дома в Дробышево. Продолжаются обстрелы Торского и Заречного, а также Северская.

Всего за сутки россияне убили 3 жителей Донбасса, ранили 4.

Последствия вражеского обстрела Донбасса / Фото ОВА

В офисе генпрокурора сообщили, что начали производство по фактам нарушения законов и обычаев войны. В ведомстве подтвердили, что в результате мощных атак по жилым кварталам погибли трое горожан в возрасте от 49 до 58 лет и еще трое получили множественные осколочные ранения.