Ворог обстріляв громади Харківщини

Так, на Харківщині під обстрілами опинились прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти,

– зазначив Синєгубов.

За його словами, найбільше постраждало місто Вовчанськ Чугуївського району. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років.

Також поранено жінку 45 років та 7-річну дівчинку, їх госпіталізовано.

Наслідки обстрілу Харківщини / Фото Харківська прокуратура

Вчора росіяни теж обстрілювали Харківщину: знову ж таки у Вовчанську отримав поранення 71-річний чоловік. Він наразі госпіталізований, його стан оцінюють, як середньої важкості.

А у селі Ківшарівка Куп'янського району поранення отримав чоловік 27 років.

Ворог безжально обстрілює житлові масиви:

Важливо! Генеральна прокуратура розпочала провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Правоохоронці зафіксували наслідки збройної агресії Росії та зібрали речові докази.

У Бахмуті є жертви внаслідок обстрілу багатоповерхівки

Напередодні ввечері росіяни обстріляли Курахове – поцілили у 2 приватні будинки та торговий павільйон, пошкодили 6 багатоповерхівок. В Авдіївці вночі тривали хаотичні обстріли, а на ранок місто зазнало 4 обстрілів з Градів. Про таки ворога по мирному населенню повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Горлівському напрямку у Бахмуті росіяни поцілили в багатоповерхівку – вбили 2 людей, поранили – 3,

– повідомив Кириленко.

За даними в ОВА під атако. були ще два селища: у Нью-Йорку пошкоджено 3 будинки. Костянтинівку окупанти двічі атакували ракетами — пошкоджено дитсадок та коледж. Постійні обстріли тривають у Парасковіївці Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку, за даними Донецької ОВА, пошкоджено багатоповерхівку у Лимані та 3 приватні будинки у Дробишевому. Тривають обстріли Торського і Зарічного, а також Сіверська.

Зверніть увагу! Всього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили 4.

Наслідки ворожого обстрілу Донеччини/ Фото ОВА

В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни. У відомстві підтвердили, що внаслідок потужних атак по житлових кварталах загинули троє містян віком від 49 до 58 років та ще троє отримали множинні осколкові поранення.