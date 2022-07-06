Настоящее варварство, – Зеленский об обстреле россиянами Харьковского университета

Российские оккупанты не прекращают обстрелов Харькова. Их снаряды уничтожают достопримечательности и гражданскую инфраструктуру.

Российские оккупанты продолжают возлагать большие надежды на свое огневое преимущество. Враг не рассчитывает ни на какие военные маневры – они просто используют грубую силу и надеются на максимальные разрушения, которые смогут лишь нанести украинским городам.

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Обстрел Харьковского университета

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Ни о каких военных объектах речь не идет – враг просто уничтожает город. Опасность для него представляют даже здания университета.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил, что разрушение ракетой педагогического университета – главного корпуса, лектория, музея, библиотеки – очень ярко характеризует россиян.

Если давать определение тому, что такое варварство, этот удар подходит больше всего. Только враг цивилизованности и человечности может делать такие вещи – бить ракетами по университету, по педагогическому университету,

– сказал Зеленский.

Памятник Григорию Сковороде, расположенный перед университетом, накрыл обломками, но он выстоял. Зеленский напомнил, что музей Сковороды Харьковской области сгорел после вражеского обстрела еще в мае.

"Впрочем, перефразируя самые известные слова Сковороды, как бы оккупанты ни пытались нас поймать, им нас не поймать. Мы обязательно выстоим и все восстановим", – добавил президент.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам