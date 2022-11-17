Россияне обстреляли Херсон из минометов: погиб местный

Российские оккупанты 16 ноября обстреляли освобожденный Херсон. К сожалению, есть погибший. Местный житель получил смертельное осколочное ранение.

Так, россияне ударили по Херсону из минометов. Возле места попадания снаряда выбило окна в многоэтажке.

Важно ВСУ вышли на рубеж на правом берегу Днепра: сколько населенных пунктов освободили

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному делу. Расследуют как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Следователи осмотрели место прилетов и задокументировали последствия вражеских ударов.



Последствия обстрела Херсона / Фото Офиса генпрокурора

Какая ситуация в Херсоне и области

ВСУ вышли на рубеж на правом берегу Днепра. В Генштабе сообщили, что на Юге уже освободили 198 населенных пунктов, то есть 5 580 квадратных километров территории.

Однако в Херсонской области есть большая взрыво-минная опасность. Поэтому жителей просят пока не возвращаться, а оставшихся временно уехать.

В Херсоне будут появляться пункты помощи. Там запустят публичные точки Wi-Fi, чтобы люди могли поддерживать связь с родными и близкими.

Укрэнерго совместно с "Херсоноблэнерго" и "Николаевоблэнерго" уже разработали резервную схему питания Херсонской области и приступили к ее реализации.

Кроме того, СБУ в Херсоне занимается отловом тех, кто считал, что "Россия здесь навсегда".

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