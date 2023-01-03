Россияне обстреляли Херсон зажигательными снарядами: жуткие кадры

Российские захватчики продолжают обстреливать Херсон. Поздним вечером 3 января враг атаковал город с помощью зажигательных снарядов.

В сети публикуют кадры очевидцев очередного российского преступления, сообщает 24 Канал. Взрывы в городе раздались около 22:50.

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Враг обстрелял Херсон

В течение дня 3 января в Херсоне несколько раз раздались взрывы – Россия продолжает обстреливать город после своего поражения. Однако теперь для атак оккупанты решили использовать зажигательные снаряды.

Ужасающие кадры зафиксировали жители города, увидевшие огонь от снарядов в воздухе.

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Пока последствия российской атаки по состоянию на 00:00 4 января неизвестны. Однако здесь следует заметить деталь. Херсон – украинский город, и все мы в этом убедились, глядя на то, как наших воинов встречали местные жители, но Россия считает город своим. И вот так враг обстреливает города, которые называет российскими.

Россияне обстреляли Запорожье

Вечером 3 января россияне также обстреляли Запорожье. Взрывы раздались около 22:48. Тогда же в области была объявлена воздушная тревога. Одна из враждебных воздушных целей попала в окрестности центрального города региона, где размещались объекты гражданской инфраструктуры.

Председатель ОВА Александр Старух сообщил, что в результате обстрела и прилета возник пожар. На место сразу выехали все соответствующие службы, чтобы ликвидировать пламя и спасти людей, жизнь которых могла быть в опасности.

В то же время секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что пожар вспыхнул на одном из предприятий области. Пострадавший человек получил осколочное ранение.